Воздушная тревога на юге и в центре: есть угроза баллистики и дронов

В ночь на вторник, 18 июля, в восточных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу. Украинские военные предупредили о том, что российские оккупанты запустили в сторону нашей страны ударные беспилотники, также есть угроза баллистического вооружения.

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На официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины отметили, что ударные БпЛА предположительно "Shahed" двигались с Черного моря. Они могли атаковать юг Украины.

Позже также объявили угрозу применения врагом баллистики для центра.

Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Черкасской областях. Украинцев призвали не игнорировать сигнал и находиться в безопасных местах.

Позже в ПС сообщили о комбинированной атаке российской армии. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях – угроза применения врагом БПЛА; в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях – баллистики.

Ранее начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк не исключила, что российские оккупанты могут нанести удар по Украине в ответ на взрывы на Крымском мосту.

В Черное море враг вывел два ракетоносителя с 12 ракетами "Калибр". Уровень угрозы она оценила, как высокий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля на Крымском мосту прогремело несколько взрывов, из-за чего движение по мосту было остановлено. Оказалось, что обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть.

По данным источников OBOZREVATEL, это была спецоперация СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.