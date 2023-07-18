Оккупанты ночью запустили по Одессе шесть 'Калибров', все сбили силы ПВО: есть раненый

Ночью 18 июля российская оккупационнация армия атаковала юг Украины дронами и крылатыми ракетами. Все 6 ракет были уничтожены силами противовоздушной обороны.

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Несколько волн ударных дронов были направлены на обнаружение и истощение сил противовоздушной обороны, а после этого из акватории Черного моря по Одессе враг запустил 6 ракет "Калибр". Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений.

В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

Также 21 ударный дрон Shahed-136 был уничтожен на подлете с моря в Одесской области, еще 4 – в небе над Николаевщиной.

В Николаеве зафиксировано попадание в объект промышленности, произошло возгорание. Пожар оперативно потушили пожарные. Обошлось без пострадавших.

Напомним, руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сказала, что российские оккупанты ищут новые тактики воздушных атак на украинские города, чтобы обходить нашу ПВО. В последнее время они начали корректировать маршруты движений ракет и дронов.

Ранее сообщалось, что 14 июля в Кривом Роге и Одессе прогремели мощные взрывы – страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 14 "Шахедов" из 17 запущенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Украина имеет огромную линию фронта, большую территорию и мало систем ПВО. Именно поэтому систему воздушной обороны приходится выстраивать так, чтобы имеющиеся средства располагались как можно ближе к населенным пунктам, в противном случае враг непременно воспользуется "пробелами".