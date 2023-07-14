В Кривом Роге и Одессе взрывы: сообщают о работе ПВО

В ночь на пятницу, 14 июля, в Кривом Роге и Одессе прогремели мощные взрывы – страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Предварительно сработала система противовоздушной обороны.

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Об этом сообщили мониторинговые каналы. О попадании или человеческих жертвах пока не сообщается.

"В Кривом Роге слышны взрывы, работает ПВО. Одесщина – работает ПВО. Опасность как для Кривого Рога, так и для Одессы сохраняется. Ракет нет, только дроны-камикадзе", – говорится в сообщениях.

Около двух часов ночи взрывы в Кривом Роге подтвердил городской голова Александр Вилкул. Он призвал горожан ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

Напомним, в ночь на пятницу, 14 июля, на востоке и юге Украины была объявлена воздушная тревога из-за пусков российскими террористами дронов-камикадзе Shahed-136.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 13 июля в Хмельницкой и Киевской областях раздались мощные взрывы – страна-агрессор РФ атаковала Украину ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе. В столице в результате падения обломков "Шахедов" пострадали люди.

Со своей стороны Силы ПВО в течение ночи обезвредили все 20 ударных беспилотников, а еще две ракеты – в Хмельницкой и Николаевской областях.