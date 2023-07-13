На Хмельнитчине и Киевщине прогремели взрывы: что известно на данный момент

В ночь на четверг, 13 июля, в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы. Страна-агрессор РФ атаковала Украину ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе.

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Предварительно, на Хмельнитчине по вражеским целям работали силы ПВО. Взрывы в регионе подтвердили в Хмельницкой ОВА.

"В области продолжается воздушная тревога. В области были слышны звуки взрывов. Просьба ко всем оставаться в укрытиях!" – сказано в сообщении.

Также в мониторинговых каналах писали о работе ПВО по дронам-камикадзе Shahed в Николаевской области.

Взрывы были слышны в Киеве и Киевской области. Там силы ПВО тоже работали по вражеским БПЛА, сообщает Киевская ОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 12 июля Россия атаковала Черкасщину иранскими дронами-камикадзе. Поражен объект инфраструктуры в Черкасском районе, там вспыхнул пожар.

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