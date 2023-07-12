Оккупанты нанесли удар 'Шахедами' по Черкасщине, вспыхнул пожар: есть пострадавшие

В ночь на 12 июля Россия атаковала Черкасщину иранскими дронами-камикадзе. Поражен объект инфраструктуры в Черкасском районе, там вспыхнул пожар.

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Пострадали два человека, их госпитализировали с ожогами. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Взрывы в Черкасском районе раздались около 03:10-03:30. Тревога в регионе длилась более трех часов.

"Имеем попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате этого там возник пожар - сейчас уже ликвидирован. Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу", – отметил он.

По словам руководителя Черкасской ОВА, продолжается обследование территории объекта.

Напомним, в ночь на 12 июля Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе иранского производства. оккупанты ночью запустили по Украине 15 дронов из Курской области. 11 целей сбили силы ПВО.

Работали подразделения воздушных командований "Центр" и "Восток".

Кроме того, в ВС ВСУ рассказали, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла почти 30 групповых авиационных ударов по тылам, военной технике, позициям и скоплению живой силы врага.