Оккупанты ночью запустили по Украине 15 дронов, 11 целей сбили силы ПВО

Российские войска в ночь на 12 июля снова атаковали Украину 15-ю дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны отразили атаку.

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Сбиты 11 вражеских воздушных целей. Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"В ночь на 12 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северо-восточного направления (Курск) ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Всего в ударе было задействовано 15 дронов-камикадзе. 11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных судов командований "Центр" и "Восток", – отметили в ВС ВСУ.

К отражению атаки, добавили защитники неба над Украиной, были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

Кроме того, в ВС ВСУ добавили, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла почти 30 групповых авиационных ударов по тылам, военной технике, позициям и скоплению живой силы врага.

Напомним, ночью РФ атаковала Украину дронами-камикадзе. Из-за дронов-камикадзе Shahed в воздушном пространстве нашего государства в ряде областей была объявлена тревога, сообщалось о взрывах.

В частности, ПВО работала в Киевской области, на подступах к столице. По данным КМВА, все ударные дроны вокруг Киева были обнаружены и уничтожены. На момент сообщения данных о пострадавших или разрушениях не было.