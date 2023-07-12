РФ атаковала Украину дронами-камикадзе: на Киевщине работает ПВО

В ночь на среду, 12 июля, страна-агрессор Россия устроила атаку на Украину, запустив дроны-камикадзе Shahed. В ряде областей была объявлена тревога.

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В Киевской области на подступах к столице работала ПВО. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", – заявил Сергей Попко, начальник КГВА.

В Киевской областной военной администрации призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников по вражеским целям.

Напомним, что тревогу в регионах объявили еще вечером 11 июля. С Сумщины она распространилась на Полтавщину и еще на целый ряд областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя крылатыми ракетами "Калибр". Вместе с активизацией вражеской авиации это увеличивает угрозу ракетной атаки.

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