По Украине распространяется воздушная тревога: есть угроза применения 'Шахедов'

Вечером во вторник, 11 июля, в Украине была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения врагом ударных БПЛА Shahed.

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Об этом предупредили в воздушных силах ВСУ. Сначала тревогу объявили на Сумщине, затем она распространилась на Полтавщину.

"Внимание! Ракетная опасность! Угроза применения БпЛА типа Shahed. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – сказано в сообщении.

В мониторинговых каналах писали, что в дальнейшем возможно распространение тревог по вектору движения дронов, запущенных оккупантами.

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