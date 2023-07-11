Россия вывела в Черное море подлодку с 'Калибрами': существует угроза ракетной атаки

Россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель. Он снаряжен четырьмя крылатыми ракетами "Калибр".

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Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг". Вместе с активизацией вражеской авиации это повышает угрозу ракетной атаки, отметили там.

"В Черное море враг вывел на боевое дежурство подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "Калибр". Впоследствии активизировалась и вражеская авиация. Волна воздушных тревог прокатилась по территории Украины. Будьте внимательны к сигналам оповещения, реагируйте оперативно и правильно. Уровень ракетной угрозы явно возрастает" , – предостерегли в ОК "Юг".

Напомним, Россия ночью 6 июля совершила крупнейшую с начала полномасштабного вторжения ракетную атаку на гражданскую застройку Львова. "Калибрами" оккупанты попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом. Повреждения получили три десятка жилых домов, погибли десять мирных жителей, ранены 45 человек, среди них – трое детей.