Количество жертв ракетного удара РФ по Львову возросло до десяти: поисковые работы завершены

Государство-террорист Россия ракетным ударом по Львову ночью 6 июля убило 10 мирных жителей Украины. Количество жертв возросло с продолжением разбора завалов разрушенного атакой дома.

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На утро 7 июля спасательно-поисковые работы, которые длились больше суток, завершены. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Только что нашли 10-е тело. Женщина. Сейчас чрезвычайщики освобождают погибшую от завалов. На этом спасательно-поисковая операция будет завершена", – написал он.

По данным ГСЧС Украины, с 23:00 четверга, 6 июля, по 02:30 пятницы, 7 июля, подразделения спасателей деблокировали из-под завалов тела четырех погибших, а под утро – еще одного.

Совместно с коммунальными службами расчищена площадка внутреннего двора для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Разобрано около 77% завалов.

Развернуто девять палаток для размещения и питания пострадавших, оказания им психологической помощи (ГСЧС – две, Красный Крест – две, волонтеры – четыре и местные органы власти – одна).

"Организовано оказание психологической помощи пострадавшим. На месте происшествия работали девять психологов (семь – ГСЧС и два – Нацполиции). Оказана психологическая помощь 363 гражданам", – сообщили в ведомстве.

Глава МВД Игорь Клименко добавил, что в результате российского удара по львовской многоэтажке погибли 10 человек, ранены – 45, из которых трое детей.

"Благодарю спасателей, полицейских, коммунальщиков и всех неравнодушных, кто приобщался к круглосуточному разбору завалов. Семьям и близким погибших – наши соболезнования. Россия поплатится за убийства наших людей", – указал он.

Напомним, Россия ночью 6 июля совершила крупнейшую с начала полномасштабного вторжения ракетную атаку на гражданскую застройку Львова. "Калибрами" оккупанты попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом. В результате террористических действий РФ погибло и пострадало много людей, среди травмированных есть дети.

Министр внутренних дел Игорь Клименко признался, что правоохранители получили информацию по меньшей мере о десяти закрытых укрытиях во Львове во время ночного обстрела.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники прибегли к уловкам во время массированной воздушной атаки на Украину ночью 6 июля. Запущенные из акватории Черного моря, их крылатые ракеты "Калибр" сначала летели на Киев, а затем резко свернули и в итоге ударили по Львову.

Циничные граждане страны-агрессора обрадовались удару РФ по дому во Львове, где погибли мирные жители. Россияне, в очередной раз продемонстрировав свое террористическое нутро, заявили, что "ракеты прилетели в нужные цели".

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