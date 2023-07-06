Люди ждали, чтобы скрыться: во Львове во время атаки 'Калибрамы' было закрыто укрытие. Видео

Оккупанты ночью 6 июля совершили ракетную атаку по Львову. Враг ударил ракетами "Калибр" по гражданской инфраструктуре города и отнял жизнь у людей.

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В то же время львовяне выложили видео, как во время ночной ракетной атаки было закрыто одно из укрытий в городе, куда направлялись люди, чтобы укрыться от опасности. В частности, на видео показали укрытие по улице Скорины, которая находится в доме 34.

"Во Львове взрывы. Укрытие на Скорины дом 34 закрыто. А люди стоят ждут, чтобы где-то спрятаться в укрытие, ракеты летят", – рассказывает на видео местная жительница.

Пока не известно деталей, кто именно ответственен за открытие хранилища в этом месте.

Напомним, что российские оккупанты ночью 6 июля совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения ракетную атаку на гражданскую застройку Львова : "Калибрамы" попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом. В результате террористических действий страны-агрессора четыре человека погибли, еще 34 пострадали, среди них есть ребенок.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную ракетную атаку России по Львову ночью 6 июля. Украинский лидер пообещал ответ агрессору за очередное военное преступление против нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 6 июля, атаковали украинские города крылатыми ракетами из Черного моря и дронами-камикадзе. Тревога была объявлена во всех областях, взрывы были слышны в западных регионах.

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