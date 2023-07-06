Оккупанты ударили по Львову: обломки ракеты попали в жилой дом, поврежден объект критической инфраструктуры. Фото и видео

Российский оккупанты в ночь на 6 июля атаковали ракетами Львов. В результате очередной террористической атаки страны-агрессора поврежден объект критический инфраструктуры. Также обломки вражеской ракеты попали в жилой дом.

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Ранения получили как минимум четыре человека. Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий (чтобы посмотреть видео, докролльее до конца страницы).

"Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове, предварительно есть раненные", – написал чиновник.

Мэр города Андрей Садовый уточнил, что известно как минимум о четырех раненных в результате атаки оккупантов. Один человек в тяжелом состоянии. Также он сообщил, что обломки ракеты попали в жилой дом.

Чрезвычайники извлекают людей из-под завалов. На месте удара страны-агрессора, по его словам, работают все соответствующие службы.

"На эту минуту известно о 4 раненых в результате ракетных обстрелов. Количество увеличивается. Данные уточняются. Одного человека в тяжелом состоянии везет скорая", – заявил мэр Львова.

Козицкий добавил, что российская ракета попала в многоквартирный дом – было возгорание, которое оперативно погасили.

"Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", – отметил глава ОВА.

В сети опубликовали кадры последствий атак РФ. На них видно, что пострадало здание, в котором находились люди. Там взрывной волной посыпались окна.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ сообщили, что армия России атаковала Украину ракетами "Калибр" с Черного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 6 июля, атаковали украинские города крылатыми ракетами с Черного моря и дронами-камикадзе. Тревога была объявлена во всех областях, взрывы было слышно в западных регионах.

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