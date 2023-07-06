Спасатели разбирают завалы: появилось видео последствий ракетного удара РФ по дому во Львове

Во Львове спасатели разбирают завалы жилого дома, который получил повреждения из-за попадания российской ракеты ночью 6 июля. Там разрушены около 60 квартир и 50 авто, есть жертвы.

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На месте работают другие экстренные службы, жителям оказывают помощь, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Кочицкий. В своем Telegram-канале он опубликовал видео с последствиями атаки (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Россия прицельно бьет по жилым домам... Спасибо всем службам, которые оперативно выехали на место и помогают людям", – прокомментировал он.

На кадрах виден разрушенный фасад дома на четыре-пять этажей, специалисты ГСЧС тушили возгорание, а также вместе с правоохранителями разбирали завалы.

Козицкий, опубликовав еще одно видео с места происшествия, указал о возможных жертвах.

"Конечно, будут погибшие и травмированные... Вот так "русский мир" приходит во Львов", – подчеркнул он, в то же время поблагодарив службы за работу по ликвидации последствий.

Со своей стороны мэр Львова Андрей Садовый указал, что по состоянию на 05:20 речь идет о восьми раненых. В результате российской ракетной атаки повреждения получили около 60 квартир многоэтажки и еще ряда домов. Там вылетели окна, есть серьезные разрушения. Вокруг строительными обломками разбито до полусотни автомобилей.

"На месте работает оперативный штаб. Людей готовят к отселению", – заявил он.

Около 06:00 официально сообщалось о трех жертвах российской террористической атаки – тела людей достали из-под завалов.

На время, пока чрезвычайники не разберут завалов и не достанут всех людей, во Львове перекрыли улицу Стрыйскую.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска РФ ночью четверга, 6 июля, атаковали Украину крылатыми ракетами из Черного моря и дронами-камикадзе. Тревога была объявлена во всех регионах, взрывы раздавались на западе.

Во Львове в результате очередной террористической атаки страны-агрессора повреждения получили объект критической инфраструктуры. Обломки же вражеской ракеты попали в жилой дом.

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