Войска России атаковали Украину ракетами: во Львове прогремели взрывы, на Тернопольщине сработала ПВО

Оккупационные войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 6 июля, атаковали украинские города крылатыми ракетами с Черного моря и дронами-камикадзе. Тревога была объявлена во всех областях, взрывы было слышно в западных регионах.

Видео дня

В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщили, что ракетная угроза была актуальная для всех регионах, на Сумщине зафиксировали ударные БПЛА.

Около 02:30 местные каналы сообщили о взрывах во Львове. В ПС заявили, что во Львовской и Тернопольской областях сработала система противовоздушной обороны.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил взрывы на территории региона и призвал не выкладывать в сеть работу ПВО.

"Сохраняем информационную тишину! Нигде ничего не публикуем!" – говорится в его сообщении в Telegram.

Позже он подчеркнул, что для Львовщины еще есть угроза. "Львовская область. Было очень громко. Детали позже. Сейчас самое важное: будьте в безопасном месте. Есть опасность новых ракетных ударов", – написал он.

Мэр Львова Андрей Садовый также подтвердил взрывы и призвал жителей областного центра находиться в укрытиях.

"Львов! Оставайтесь в укрытиях. Не подходите к окнам!" – отметил Садовый.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко также заявил о ракетной угрозе для жителей столицы.

"Внимание! Ракетная опасность для столицы! Вероятны пуски крылатых ракет "Калибр". Направляйтесь в укрытия!" – отметили в КГВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 5 июля российские оккупационные войска вновь устроили воздушную атаку на Украину. Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили 3 БПЛА Shahed-136.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!