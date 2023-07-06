Силы ПВО ночью сбили семь из десяти 'Калибров', которые Россия запустила по Львову

Силы противовоздушной обороны Украины сбили семь крылатых ракет "Калибр", которыми государство-террорист Россия атаковало наши регионы ночью 6 июля. В общем оккупанты запустили 10 целей; к сожалению, есть попадания и жертвы во Львове.

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Массированную воздушную атаку враг вел из акватории Черного моря. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

"Ночью 6 июля 2023 года российские оккупанты совершили очередной террористический акт. Атакована Львовщина", – говорится в посте.

Военные подчеркнули, что удар был нанесен около 01:00 четверга из акватории Черного моря – в частности, пуски крылатых ракет "Калибр" осуществлялись с надводных носителей и подводных лодок.

Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на запад.

"В результате боевой работы зенитным ракетным подразделениям и авиации Воздушных сил удалось уничтожить лишь семь из десяти крылатых ракет "Калибр". К сожалению, есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов", – проинформировали в Воздушных силах.

Там выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Также добавили, что российские военные преступники обязательно будут наказаны за террористические акты против украинцев.

"Нам нужен F-16! Вместе – к победе!" – указали в ведомстве.

Напомним: оккупационные войска РФ ночью четверга, 6 июля, атаковали Украину крылатыми ракетами с Черного моря и дронами-камикадзе. Тревога была объявлена во всех регионах, взрывы раздавались на западе. Во Львове в результате очередной террористической атаки страны-агрессора повреждения получил объект критической инфраструктуры. Также попадание было в жилой дом. На утро известно о четырех погибших и многих раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 5 июля силы ПВО сбили три дрона Shahed-136. По одной такой вражеской "птичке" приземлили в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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