Оккупанты ночью запустили дроны по Украине, три цели сбили силы ПВО на востоке

В ночь на 5 июля российские оккупационные войска вновь устроили воздушную атаку на Украину. Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили 3 БПЛА Shahed-136.

Видео дня

По одной вражеской "птичке" приземлили в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восток".

Напомним: ранее Воздушные силы показали, как разные их подразделения ежедневно уничтожают воздушные цели российских оккупатов. На кадрах, в частности, продемонстрировали операторов разных систем ПВО – ЗРК "С-300", ЗРК "Бук-М1", ЗРК NASAMS, ЗРК Iris-T, ЗРК Patriot. Также в ролике показали, как бойцы ведут списки уничтоженных российских воздушных целей, в частности, специальные пометки защитники украинского неба наносят прямо на технику ПВО.

Отметим, что ночью 3 июля оккупанты также совершили массированную воздушную атаку по Украине, применив 17 ударных дронов Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО в небе над разными регионами наши защитники сбили 13 "Шахедов", а остальные тоже не достигли своих целей. Враг запускал их с юго-восточного направления, пытаясь поразить инфраструктуру областей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Татарстане развернули масштабное производство "шахедов". Уже в 2024 году планируется перенести изготовление части деталей на территорию РФ, а затем автоматизировать производство;

– днем 4 июля в Первомайском Харьковской области раздался сильный взрыв во дворе жилого дома. Количество пострадавших возросло до 31 человека, среди них десять – это дети, включая годовалый, 10-месячный и 3-месячный младенцы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!