В Первомайском на Харьковщине раздался взрыв, пострадали 12 человек: пять из них – дети

В Первомайском Харьковской области днем 4 июля прогремел сильный взрыв во дворе жилого дома. Предварительно известно, что пострадало 12 человек, из них пятеро – это дети.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на своем Telegram-канале. Специалисты утверждают, что атака по мирному населению была совершена с применением фугасного снаряда.

После взрыва произошло возгорание сразу нескольких машин, припаркованных у высотки. На место происшествия высланы все экстренные службы, включая медиков для оказания помощи пострадавшим.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты накануне ударили со своей территории по приграничным громадам Сумской области. Количество погибших в регионе выросло до пяти человек за день.

А утром 4 июля оккупанты снова обстреляли Херсон. От их агрессии погибли два человека.

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