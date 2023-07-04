Оккупанты снова ударили по приграничью Сумщины: в регионе есть новые жертвы

Оккупационные российские войска 3 июля в очередной раз ударили со своей территории по приграничных громадах Сумской области Украины. Количество погибших в регионе выросло до пяти человек за день.

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Об этом сообщили в вечерней сводке Сумской военной областной администрации. Всего на протяжении дня оккупанты совершили 28 обстрелов, зафиксировано 170 взрывов.

В Шалыгинской громаде в результате артиллерийского обстрела погибло два мирных жителя, еще один человек получил ранения. Кроме того, один человек погиб в Юнаковской громаде – там было зафиксировано минометные обстрелы.

Также в этой громаде повреждены частные дома и хозяйственное сооружение. Также россияне били из артиллерии – в результате одного из обстрелов повреждены три частных жилых дома.

По Великописаревской громаде враг скинул из дрона два ВОГа, также были минометные обстрелы и обстрелы из АГС. В результате одного из обстрелов возник пожар нежилых построек.

В Середино-Будской, Миропольской, Белопольской, Хотинской и Краснопольской громадах были зафиксированы атаки российских захватчиков из минометов и артиллерии.

Отметим, что днем вражеская армия России запустила по Сумах дроны-камиказе. В результате атаки в центре города поврежден жилой дом, погибло два человека и еще 19 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска 3 июля атаковали деоккупированный поселок Казачья Лопань в Харьковской области. Он был освобожден от РФ в сентябре 2022 года. В поселке прогремело около десяти взрывов, были серьезно повреждены жилые дома.

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