Оккупанты атаковали Сумы дронами, поврежден жилой дом. Фото

В понедельник, 3 июля, российские террористические войска атаковали ударными дронами Сумы. В результате атаки в центре города поврежден жилой дом.

Видео дня

Фото последствий удара опубликовало "Общественное Сумы". Ранее мэр города Александр Лысенко сообщил о работе ПВО в городе во время воздушной тревоги и призвал горожан находиться в укрытиях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По свидетельствам очевидцев, после взрыва в центре города поднялся столб дыма. Есть ли пострадавшие в результате вражеской атаки – пока неизвестно. В КП "Электроавтотранс" сообщили о перекрытии движения транспорта по ул. Петропавловской.

Напомним: российские оккупационные войска ежедневно обстреливают приграничье Сумщины. В результате страдают местные жители, частные дома и гражданские учреждения. Чаще всего под огнем россиян оказываются населенные пункты Писаревка, Белополье и Юнаковка.

Для обстрелов оккупанты используют РСЗО, артиллерию, а также наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами. Однако бьют они именно по гражданским.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в начале июня российские оккупационные войска совершили 26 обстрелов приграничных территорий Сумской области. В результате этих атак два человека получили ранения;

– также в июне в Белополье Сумской области российские оккупанты совершили очередное зверское преступление. Они убили отца и сына. 38-летний погибший мужчина – старший лейтенант полиции Роман Бабенко, его ребенку было всего 4 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!