Погибли отец и сын: оккупанты обстреляли Белополье в Сумской области

В Белополье Сумской области российские оккупанты совершили очередное зверское преступление. Они убили отца и сына.

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Об этом сообщает Сумская ОВА. Оба погибшие были гражданскими.

"Враг в очередной раз испытывает Сумщину. Российские террористы цинично применяют свое оружие против мирных людей, давно потеряв все человеческое. Враг еще раз подтвердил свои преступные намерения – уничтожить наш народ. В рашизме не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет! Ответите обязательно. За каждую потерянную жизнь украинцев", – заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Отметим, в начале июня российские оккупационные войска произвели 26 обстрелов приграничных территорий Сумской области. В результате этих атак два человека получили ранения.

А учительница с Сумщины Людмила Гульцо стала пограничницей после потери обоих сыновей-десантников. Уже полтора года она служит в пограничном отряде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты обстреляли Сумщину из минометов и САУ. Вследствие атаки погиб человек.