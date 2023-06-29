'Волосы дыбом поднимаются': на Сумщине рассказали о последствиях вражеских обстрелов, оккупанты бьют даже по детсадам

Российские оккупационные войска ежедневно обстреливают приграничье Сумщины. В результате страдают местные жители, частные дома и гражданские учреждения.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL. В частности, больше всего страдают Писаревка, Белополье и Юнаковка. Одна из вражеских бомб развалила детский сад в деревне вблизи границы.

"Это была раздевалка старшей группы, здесь была воспитательская… Мы только сделали ремонт. Что думал тот идиот (который бросал бомбу, – ред.). До сих пор волосы дыбом поднимаются, как это вспоминаю", – рассказала работница заведения Валентина.

Для обстрелов оккупанты используют РСЗО, артиллерию, а также наносят удары с воздуха управляемыми авиационными боеприпасами. Однако бьют они именно по граждански.

В настоящее время украинские защитники надежно удерживают свои позиции и занимаются ежедневной боевой работой. Воины одной из бригад находятся на крайних позициях. За линией границы враг обустраивает свои позиции. Периодически открывают огонь по силам обороны: работают минометы, ствольная артиллерия.

Следственно оперативные группы Национальной полиции тщательно фиксируют последствия военных преступлений армии РФ. Полицейские общины выезжают на места разрушений, отмечают взрывоопасные предметы и зоны опасности.

"Это снаряд от РСЗО, как видим, остался лишь металлолом. Российская федерация осуществила ракетный обстрел. Параллельно произошел и артиллерийский удар. В итоге насчитано около сорока прилетов. Вот видим последствия ракетного удара, чуть дальше – прямое попадание артиллерий. было попадание в местную плотину и автомобильную дорогу.Враг бьет чисто по гражданскому населению.Люди занимались своими делами - и, видите ли, посреди дороги разорван снаряд "Града"..." - отметил капитан полиции Юрий Гамота, показывая последствия недавнего удара по населенному пункту .

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев уточнил, что Сумское направление остается наиболее опасным в Северной операционной зоне.

"Пограничные населенные пункты страдают от обстрелов вражеских сил с территорий РФ. Враг плеет из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня. Находясь в одном из населенных пунктов, убедил одну семью уехать срочно, потому что была непосредственная опасность. Я призываю всех граждан, которые живут в приграничных районах Сумщины уехать!", - подчеркнул он.

Жители приграничья вывозят прежде всего детей, подальше от российского террора. Власть на местах знает алгоритмы и пути эвакуационных мер. Наев заверил, что для этого есть все.

"Пожалуйста, уезжайте для того, чтобы сохранить свою жизнь! А Силы обороны продолжат защищать украинскую землю", – резюмировал он.

Отметим, в начале июня российские оккупационные войска совершили 26 обстрелов приграничных территорий Сумской области. В результате этих атак два человека получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты обстреляли Сумщину из минометов и САУ. В результате атаки погиб человек.