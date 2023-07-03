Войска РФ обстреляли из танков деоккупированную Казачью Лопань: повреждены дома. Фото

Российские войска, которые были вынуждены покинуть территории Украины под натиском Сил обороны, в отчаянии мстят мирным жителям, обстреливая деоккупированные города и поселки. Так, 3 июля захватчики атаковали пгт Казачья Лопань Харьковской области, который был освобожден от РФ в сентябре 2022 года.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре на Facebook. В поселке прогремело около десяти взрывов, были серьезно повреждены жилые дома.

Предварительно известно, что российские оккупанты для обстрела Лопани использовали танки. Информации о пострадавших нет.

"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – подчеркнули в прокуратуре.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что войска РФ также атаковали ударными дронами Сумы. В результате удара в центре города поврежден жилой дом, погиб человек и еще 16 получили ранения.

Момент очередного обстрела беспилотников попал на камеры. На кадрах видно, как над зданием за долю секунды поднялось огненное облако от детонации, а во все стороны летели фрагменты разрушенной конструкции.

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