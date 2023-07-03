Россия ночью запустила по Украине 17 дронов: силы ПВО сбили 13 'Шахедов', остальные тоже не достигли целей

Оккупационные войска России ночью 3 июля совершили массированную воздушную атаку по Украине, применив 17 ударных дронов Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО в небе над разными регионами наши защитники сбили 13 "Шахедов", а остальные тоже не достигли своих целей.

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Враг запускал их с юго-восточного направления, пытаясь поразить инфраструктуру областей. Об отражении атаки рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что защитники неба работали в южных, восточных и центральных регионах.

"Уничтожено 13 дронов. Остальные не достигли своих целей. Предварительно, без потерь", – говорится в сообщении.

Военные добавили, что за минувшие и эти сутки авиация украинских Воздушных сил совершила десятки самолетов, из которых 15 – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.

"Сегодня же, 3 июля, поздравляем зенитные ракетные войска Воздушных сил и в очередной раз благодарим защитников неба за боевую работу! Вместе – к победе!" – отметили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 2 июля Россия атаковала Украину дронами и ракетами, на Николаевщине и Запорожье по вражеским целям работала ПВО. Также защитники неба сбили все российские дроны, летевшие на Киев.

В общем в небе над Украиной силами ПВО было уничтожено все 11 вражеских целей. Это восемь ударных БПЛА Shahed-136/131 и три крылатых ракеты "Калибр".

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