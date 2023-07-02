Ночная атака на Украину: ПВО уничтожило восемь 'шахедов' и три 'Калибра'

В ночь на 2 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину восьмыми иранскими ударными дронами типа "Shahed". Также захватчики запустили три крылатых ракеты "Калибр".

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Все 11 воздушных целей были сбиты силами ПВО. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"В ночь на 2 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами типа "Shahed" и тремя крылатыми ракетами "Калибр". Пуски восьми "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" – с Черного моря", – рассказали в ВС ВСУ.

Летели вражеские дроны и ракеты на разные регионы нашего государства, поэтому ПВО работала на юге, востоке и в центре Украины – и уничтожила все цели.

"Противовоздушная оборона Воздушных сил работала в различных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр". Все воздушные цели – 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 3 крылатые ракеты "Калибр" уничтожены!" – отметили защитники украинского неба.

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