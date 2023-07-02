Воздушная тревога в ряде областей Украины: РФ устроила атаку 'Шахедами', работала ПВО

В ночь на воскресенье, 2 июля, страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed. Из-за этого воздушную тревогу объявили в ряде областей страны.

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В воздушных силах ВСУ предупреждали об опасности. На Николаевщине и Запорожье по вражеским целям работала ПВО.

Первоначально угроза "Шахедов" была в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях. Из них она распространилась на Черкасскую и Винницкую области.

Также военные предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения на востоке Украины, ракетная угроза была и на Одесщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска вместо одного надводного носителя ракет "Калибр" вывели в Черное море два подводных ракетоносителя. В Вооруженных силах Украины предупредили о повышенной тревоге.

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