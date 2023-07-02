РФ вывела в Черное море два подводных ракетоносителя: в ВСУ предупредили о повышенной тревоге

Российские оккупационные войска вместо одного надводного носителя ракет "Калибр" вывели в Черное море два подводных ракетоносителя. В Вооруженных силах Украины предупредили о повышенной тревоге.

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Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров. "В Черном море держится штормовая погода. Враг произвел ротацию ракетоносителей - надводный заменен на два подводных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суммарный залп "Калибров" остался на уровне восьми.

Назаров добавил, что с учетом определенной паузы в действиях врага внимание к сигналам воздушной тревоги должно быть повышено.

"Не пренебрегайте собственной безопасностью, не поддавайтесь панике, но будьте внимательны и сознательны!" – резюмировал он.

Стоит отметить, ранее пресс-секретарь Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что войска Российской Федерации, судя по всему, накапливают ракеты, потому что пока не совершают крупных ударов по Украине. Не исключено, что запас ракет противник может использовать для "каких-то коварных намерений".

Как писал OBOZREVATEL:

– К концу июня Россия увеличила интенсивность обстрелов Украины, применяя ракеты и боевые беспилотники.

– В ГУР недавно заявили, что Российская Федерация ведет переговоры, чтобы получить новые виды дронов из Ирана. В первую очередь оккупанты хотят получить ударные БПЛА или беспилотники-камикадзе.

– По данным СНБО, в беспилотных летательных аппаратах типа Shahed были найдены запчасти, изготовленные в странах-партнерах Украины. И это не редкий случай.

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