Не только Shahed? Россия ведет переговоры о поставках новых дронов из Ирана – ГУР

Российская Федерация ведет переговоры, чтобы получить новые виды дронов из Ирана. Прежде всего оккупанты хотят получить ударные БПЛА или беспилотники-камикадзе.

Видео дня

Кроме того, на территории РФ пытаются разработать свои беспилотные летательные аппараты – как разведывательного, так и ударного направления. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в новом интервью "РБК-Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Представитель ГУР сообщил, что существующие контракты на поставки дронов типа Shahed в Россию еще не выполнены полностью. Остается еще около 300 единиц этих аппаратов, которые Иран должен отправить стране-агрессору.

"Мы имеем информацию, что Российская Федерация ведет переговоры о поставках других видов беспилотных летательных аппаратов именно иранского производства. Мы об этом знаем, об этом говорим", – заявил Скибицкий.

Он объяснил, что "в первую очередь россияне будут пытаться получить ударные или дроны-камикадзе – это то, что сегодня для них критично".

Разведывательные беспилотники у РФ есть. Это, в частности, "Орлан-10", которых было изготовлено в большом количестве еще до широкомасштабного вторжения.

Кроме того, агрессор пытаются разработать другие собственные БПЛА – и для разведки, и для непосредственно атак.

"Очень многое будет зависеть от тех комплектующих иностранного производства, которые заходят на территорию Российской Федерации. Если их не будет – не будет и эффективных беспилотников. Потому что можно сделать гораздо проще, но эффективность такого вооружения будет намного меньше, чем это заложено в тактико-технических характеристиках", – сказал Скибицкий.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что турецкая компания Baykar получила разрешения на производство в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI SİHA. Ожидается, что их разработка начнется с 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!