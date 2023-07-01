newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Россия накапливает ракеты: в Воздушных силах рассказали, чего следует ждать от страны-террориста

Дарья Дурова
War
1 минута
4,1 т.
Юрий Игнат заявил, что российская армия может накапливать ракеты

Войска Российской Федерации, судя по всему, накапливают ракеты, потому что пока не совершают крупные удары по Украине. Не исключено, что запас ракет противник может использовать для "каких-то коварных намерений".

Видео дня

Соответствующее заявление сделал спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире "Єдиних новин". "Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно лишь предполагать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игнат имеет в виду попытку "военного переворота", устроенную владельцем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня. Представитель ВСУ считает, что страна-террорист "приходит в себя" после такого внутриполитического бунта и это был "серьезный удар".

Юрий Игнат в прямом эфире

При этом вражеская авиация не прекратила атаковать Украину. Часто под удар тактической авиации РФ попадают фронтовые районы. Удары оккупанты наносят в том числе управляемыми авиабомбами.

Игнат сказал, что не помнит ни одного дня в течение нескольких прошлых месяцев, когда россияне не работали бы КАБами (корректируемыми авиабомбами) по нашей территории.

Как писал OBOZREVATEL:

– Под конец июня Россия увеличила интенсивность обстрелов Украины, применяя ракеты и боевые беспилотники.

– В ГУР недавно заявили, что Российская Федерация ведет переговоры, чтобы получить новые виды дронов из Ирана. Прежде всего оккупанты хотят получить ударные БПЛА или беспилотники-камикадзе.

– По данным СНБО, в беспилотных летательных аппаратах типа Shahed были найдены запчасти, изготовленные в странах – партнерах Украины. И это не редкий случай.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!