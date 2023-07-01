Россия накапливает ракеты: в Воздушных силах рассказали, чего следует ждать от страны-террориста

Войска Российской Федерации, судя по всему, накапливают ракеты, потому что пока не совершают крупные удары по Украине. Не исключено, что запас ракет противник может использовать для "каких-то коварных намерений".

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Соответствующее заявление сделал спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире "Єдиних новин". "Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно лишь предполагать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игнат имеет в виду попытку "военного переворота", устроенную владельцем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня. Представитель ВСУ считает, что страна-террорист "приходит в себя" после такого внутриполитического бунта и это был "серьезный удар".

При этом вражеская авиация не прекратила атаковать Украину. Часто под удар тактической авиации РФ попадают фронтовые районы. Удары оккупанты наносят в том числе управляемыми авиабомбами.

Игнат сказал, что не помнит ни одного дня в течение нескольких прошлых месяцев, когда россияне не работали бы КАБами (корректируемыми авиабомбами) по нашей территории.

Как писал OBOZREVATEL:

– Под конец июня Россия увеличила интенсивность обстрелов Украины, применяя ракеты и боевые беспилотники.

– В ГУР недавно заявили, что Российская Федерация ведет переговоры, чтобы получить новые виды дронов из Ирана. Прежде всего оккупанты хотят получить ударные БПЛА или беспилотники-камикадзе.

– По данным СНБО, в беспилотных летательных аппаратах типа Shahed были найдены запчасти, изготовленные в странах – партнерах Украины. И это не редкий случай.

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