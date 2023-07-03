Отминусовали сотни вражеских целей: в Воздушных силах показали, как уничтожают вражеские ракеты, самолеты и дроны. Видео

В понедельник, 3 июля, в Украине отмечают День зенитных ракетных войск. Воздушные силы показали, как различные их подразделения ежедневно уничтожают воздушные цели российских оккупантов.

Видео дня

Соответствующий ролик опубликовала пресс-служба ПС. Отмечается, что захватчики больше всего хотели уничтожить украинскую противовоздушную оборону, но это не удалось. Наши защитники все лучше сбивают российские снаряды, которыми оккупанты пытаются атаковать территорию нашего государства.

"Выстояли и выстрелили! Рашисты больше всего хотели уничтожить наше ПВО! Они хотели легкой прогулки в украинском небе. И ударили по зенитным ракетным войскам… Но мы – выстояли… И выстрелили… А они получили", – говорится в сообщении.

На кадрах, в частности, показали операторов разных систем ПВО – ЗРК "С-300", ЗРК "Бук-М1", ЗРК NASAMS, ЗРК Iris-T, ЗРК Patriot. Также в ролике демонстрируется, как они ведут списки уничтоженных российских воздушных целей, в частности, специальные отметки защитники украинского неба наносят прямо на технику ПВО.

"Сегодня воины зенитных ракетных войск продолжают бить оккупанта в украинском небе, самым современным в мире оружием", – резюмировали в Воздушных силах.

Стоит отметить, что оккупационные войска России ночью 3 июля совершили массированную воздушную атаку по Украине, применив 17 ударных дронов Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО в небе над разными регионами наши защитники сбили 13 "Шахедов", а остальные тоже не достигли своих целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 2 июля Россия атаковала Украину дронами и ракетами, в Николаевской и Запорожье по враждебным целям работала ПВО. Также защитники неба сбили все российские дроны, летевшие на Киев.

Всего в небе над Украиной силами ПВО были уничтожены все 11 враждебных целей. Это восемь ударных БПЛА Shahed-136/131 и три крылатых ракеты "Калибр".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!