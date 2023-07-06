'Это трагедия для всех нас': в результате удара РФ по дому во Львове погибли мать и дочь. Фото

Оккупанты в ночь на 6 июля ударили по гражданской инфраструктуре Львова и отобрали жизнь у людей. Так, в результате атаки не стало матери и дочери, проживавших в доме, куда прилетела ракета.

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Мирослава Садовая вместе с дочерью Анастасией Сенов находилась в доме на момент попадания ракеты захватчика. Обе женщины погибли, сообщил коллега погибшей девушки и ее брата Игорь Зинкевич на своей странице в сети.

Анастасия вместе со своим братом Владимиром Садовым работала в медиаресурсе varta1.com.ua. Из-за удара оккупантов по городу, через мгновение, Владимир потерял обоих самых родных людей – мать и сестру.

"Сегодня ночью моск**ские нелюди забрали жизнь человека, работавшего бок о бок в нашем медиаресурсе varta1.com.ua. Не стало Анастасии Сенов и ее мамы Мирославы Садовой. Они семья нашего часового Владимира Садового – родная сестра и мама! Вражеская ракета попала прямо в дом, в котором жили погибшие… Мои искренние соболезнования, Володя… Ульяна Садовая. Мы горюем вместе с вами", – написал Игорь Зинкевич.

Как отметил коллега погибшей девушки и ее брата, эта трагедия в очередной раз показала, что в Украине, независимо от того, восточные или западные области, нет места, где можно быть в полной безопасности, ведь война продолжается и она касается каждого.

"Это трагедия для всех нас, для каждого львовянина, потому что это еще раз нам подтвердило – нет ничего святого у врага! Человеческая жизнь для них ничего не стоит. А то, что мы живем во Львове, не значит, что мы живем в безопасности, война здесь и сейчас. Война не касается востока или юга Украины, она касается каждого из нас в равной доле", – написал мужчина.

Напомним, что российские оккупанты ночью 6 июля совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения ракетную атаку на гражданскую застройку Львова : "Калибрами" попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом. В результате террористических действий страны-агрессора четыре человека погибли, еще 34 пострадали, среди них есть ребенок.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную ракетную атаку России по Львову 6 июля. Украинский лидер пообещал ответ агрессору за очередное военное преступление против нашего государства.

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