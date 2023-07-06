'Калибры' сначала летели на Киев, но затем резко свернули: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки

Российские военные преступники прибегли к уловкам во время массированной воздушной атаки на Украину ночью 6 июля. Их крылатые ракеты "Калибр" с акватории Черного моря, часть из которых попала по Львову, сначала летели на Киев.

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Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Напомним, что защитникам неба удалось сбить семь из десяти вражеских целей, направленных на Львовщину.

В сводке об отражении атаки военные информировали, что она состоялась около 01:00 четверга. Были зафиксированы несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на запад.

Игнат уточнил, что под северным направлением подразумевается Киев. А русла рек оккупанты используют всегда, чтобы как можно дальше продвинуться и преодолеть украинскую систему ПВО.

По его словам, на этот раз, когда ракеты шли на север, существовала вероятность, что под ударом будет именно Киев, однако вражеские "Калибры" резко свернули на запад и атаковали Львов.

"Какая-то часть была уничтожена истребителями, большинство ракет были уничтожены на западе", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, крылатыми ракетами "Калибр" ночью 6 июля Россия попала по дому и объекту критической инфраструктуры во Львове. Разрушения претерпели десятки различных зданий и автомобили. Погибли четыре человека и 34 получили травмы разной степени тяжести.

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