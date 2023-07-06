'Ракеты прилетели в нужные цели': россияне обрадовались удару РФ по дому во Львове, где погибли мирные жители

Жители государства-террориста России обрадовались очередной массированной атаке со стороны ее войск по Украине, в частности попаданием "Калибров" по жилищной инфраструктуре Львова. Они откровенно признались, что ракеты, убившие людей, "прилетели в нужные цели".

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Некоторые россияне призвали бить еще дальше Львовщины – по территории Польши. Своими циничными высказываниями они делились в Telegram-каналах (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Жители слышали мощные взрывы в черте города. Местные власти сообщают, что о последствиях уточнят позже, так что, вероятно, ракеты прилетели по нужным целям", – заявив у своєму блозі російський пропагандист Роман Голованов.

Остальные граждане РФ писали не менее циничные комментарии. Они утверждали, что весь Львов является "нужной целью" для российских ракет.

"Весь Львов – нужная цель. Там не ошибешься", "Я рад, что по Львову стреляют, там мирных нет все равно", "Во Львове не существует "ненужных целей", если только кладбище советских солдат", – высказались россияне.

Некоторые в традиционном стиле пропаганды рупоров Кремля призвали свои войска "наконец атаковать" территорию соседней для Украины Польши – "ударить по Варшаве".

"Это не люди. Только оболочка, похожая на человеческую. Это абсолютные мразоты, и пропагандисты должны быть ликвидированы или арестованы так же, как и российские военные", – отреагировал на заявления россиянин украинский активист Сергей Стерненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане страны-агрессора России постоянно демонстрируют свое террористическое нутро и ненависть к украинцам. Ранее в очередном пропагандистском шоу россияне обрадовались ракетному удару РФ по Краматорску на Донетчине, в результате которого погибли люди, в том числе трое детей.

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