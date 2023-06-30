'Удар по Краматорску – просто шик': в России расхвалили атаку на кафе, в результате которой погибли дети. Видео

Граждане страны-агрессора России продолжают показывать свое террористическое нутро и ненависть к украинцам. На этот раз в очередном пропагандистском шоу россияне обрадовались ракетному удару по Краматорску Донецкой области, в результате которого погибли люди, в том числе три ребенка.

Видео дня

При этом граждане РФ заявили, что нужно продолжать наносить удары в таком же духе. Фрагмент пропагандистского шоу опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Убийству украинских детей и ранению десятков человек обрадовался российский генерал Андрей Картаполов. При этом ведущий – одиозный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев его поддержал.

Российский генерал рассказал, что его сердце радуется после прилета ракеты в кафе в Краматорске. Он начал рассказывать, что из-под завалов кафе откапывают трупы людей.

Более того, Картаполов призвал российскую террористическую армию продолжать действовать в таком же духе.

"Слушайте, вот этот вот удар по Краматорску – это про шик! Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал и кто его осуществил. Песня просто! Просто песня! Мое старое военное сердце радуется. Сколько они откапывают там ребятишек – то с татуировками, то с эмблемами, то с еще чем-нибудь. Молодцы! Хорошо попали, надо продолжать", – сказал пропагандист.

Напомним, вечером 27 июня оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск в Донецкой области. В 19:32 они нанесли удар по центру города и поселку Беленькое. Было попадание в здание общественного питания.

Американский доброволец в Украине Ник Дакворт сказал, что он был в ресторане Ria Lounge в Краматорске, когда туда попала российская ракета. Это было примерно в 19:30. Волонтер заявил, что многие люди получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала корректировщика российского ракетного удара по кафе в Краматорске 27 июня. Агента спецслужб РФ, местного жителя, задержали по горячим следам сотрудники контрразведки Службы.