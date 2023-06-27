Россияне нанесли два ракетных удара по Краматорску: попали в общепит. Фото и видео

Армия страны-агрессора России вечером 27 июня в очередной раз атаковала Краматорск в Донецкой области. В 19:32 оккупанты нанесли удар по центру города и селе Беленькое. Есть попадания в общепит. Там было много людей.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона "Єдині новини". По его словам, данные о пострадавших и разрушениях уточняются. На месте происшествия уже развернули оперативный штаб (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Две ракеты были выпущены по городу Краматорску, по предприятию питания в центре города, где находилось большое количество мирных жителей", – сказал Кириленко.

Местные СМИ информируют, что под завалами находятся люди и среди них есть раненые.

В то же время, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне нанесли 2 ракетных удара по Краматорску.

"Первое попадание было в питание в центре города. Второе попадание – с. Беленькое", – заявил он.

Тем временем, СМИ пишут, что удары были нанесены зенитно-ракетными комплексами С-300 и заявляют, что среди пострадавших есть один ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 14 июня российские террористические войска совершили обстрел Краматорска и Константиновки Донецкой области. Оккупанты ударили ракетами по частному сектору.

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