Оккупанты утром ударили по Краматорску и Константиновке: есть погибшие и раненые. Фото

Утром 14 июня российские террористические войска совершили обстрел Краматорска и Константиновки Донецкой области. Оккупанты ударили ракетами по частному сектору.

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В результате очередного теракта, совершенного россиянами, среди мирных жителей есть погибшие и раненные. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, трое людей погибли и столько же получили ранения. Россияне нанесли ракетный удар около 5 часов утра.

В ОВА уточнили, что два человека погибли и двое ранены в Краматорске, один погибший и ранен – в Константиновке. Российские ракеты попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб.

В Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены два десятка частных домов, в Константиновке – два разрушены и повреждены 55. Кроме того, пострадал газопровод и электросети.

Спасательные и коммунальные службы работают на месте российских преступлений. Все экстренные службы оказывают помощь мирным жителям на месте очередного военного преступления российской армии.

В Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22 были запущены из Ростовской области четырьмя дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Удар нанесен по Донецкой области.

Напомним, в ночь на 14 июня российские оккупационные войска атаковали крылатыми ракетами Одессу. В городе прогремели взрывы. В результате обстрела 3 человека погибли и еще 13 получили ранения.

Ранее сообщалось, что российские военные преступники ночью 13 июня нанесли удары по Кривому Рогу на Днепропетровщине, один из которых пришелся на многоквартирный дом. На местах прилетов вспыхнули пожары, 12 человек погибли.

Как сооющал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что необходимо сделать, чтобы обеспечить украинцам безопасную жизнь. В первую очередь нам нужен мощный воздушный щит, который защитит украинские города и села от атак РФ.

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