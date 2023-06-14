Российские войска атаковали Одессу 'Калибрами': есть попадание в складское помещение, возник пожар

В ночь на среду, 14 июня, российские оккупационные войска снова атаковали крылатыми ракетами Одессу. В городе прогремели взрывы, работала ПВО. К сожалению, есть и прилеты.

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Атаку подтвердил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он призвал ждать официальную информацию.

"Фильтруйте сейчас сообщения. Ракетная атака была, угроза была. Все остальное – официальные источники информации", – подчеркнул Братчук.

Перед этим он просил людей находиться в безопасных местах и не снимать работу ПВО.

Впоследствии в Оперативном командовании "Юг" сообщили, что РФ атаковала Одессу "Калибрами" из акватории Черного моря. Предварительно, две ракеты были сбиты силами ПВО.

"В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнесцентров и попадание в складское помещение торговой сети", – говорится в сообщении.

В местных пабликах писали, что после взрывов в одном из районов Одессы возник пожар, был виден дым. Об этом также сообщало "Суспільне".

Ударной волной в некоторых домах выбило окна, снесло фанерные двери и москитные сетки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на субботу, 10 июня, российские оккупационные войска устроили атаку Одессу. В результате падения обломков вражеского "Шахеда" в многоэтажке выбило окна, вспыхнул пожар. Погибли три человека, еще 31 житель региона получил ранения.

– Российские террористические войска целились по густонаселенному району города. Так что боевая часть иранского дрона-камикадзе Shahed упала прямо на детскую площадку.

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