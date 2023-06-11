Боевая часть "Шахеда" прилетела фактически в детскую площадку: выяснились новые детали атаки на Одессу

Во время обстрела Одесской области в ночь на 10 июня российские террористические войска целились по густонаселенному району города. В результате боевая часть иранского дрона-камикадзе Shahed упала прямо на детскую площадку.

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Тогда в результате очередного теракта россиян погибло три человека. Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, российские оккупанты запустили БПЛА Shahed по микрорайону, где расположены школы, детские сады и жилые дома. Боевая работа украинских сил противовоздушной обороны была успешной – все 8 дронов были уничтожены.

Однако обломки БПЛА упали, в том числе, на детскую площадку. Братчук отметил, что если бы атака была днем, а не ночью, последствия могли бы быть намного трагичнее.

"Очень насыщенный микрорайон. Там две школы рядом, детский сад. А самое главное – основная боевая часть "Шахеда" прилетела фактически на детскую площадку. Там очень близко. Хорошо, что это было не днем, когда могли играться дети. Трагедия могла бы быть намного большей", – сказал Братчук.

Также он рассказал о погибших в ту ночь. Женщина, которую в квартире убило обломком "Шахеда", была из Херсона. Также погибла супружеская пара, которая бежала в Одессу от войны из Бахмута Донецкой области.

"Обломки "Шахеда" убили троих людей. Одна женщина была с Херсона. От войны бежала, но война догоняет и таким образом. Обломок "Шахеда" попал через окно, ранил ее и это ранение было несовместимо с жизнью. Погибшая супружеская пара находилась на улице, не в укрытии, даже не придерживались правила двух стен. Эта супружеская пара была из города Бахмут", – отметил спикер ОВА.

Напомним, в ночь на 10 июня российские оккупационные войска устроили атаку на Николаевщину и Одесщину, убив троих людей. В Одессе прогремели громкие взрывы, работала ПВО.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ в ночь на 11 июня, около 00:50, атаковали центральную часть города Белополье Сумской области, который находится недалеко от границы Украины с Курской областью России. Зафиксировано попадание трех БПЛА, есть разрушения.

Как писал OBOZREVATEL:

– Воздушные силы ВС Украины утром 11 июня отчитались, что ночью ликвидировали шесть иранских ударных дронов Shahed-136/131. Беспилотные летательные аппараты противник запустил по востоку нашей страны. Сколько всего было этих БПЛА, в ВСУ не сообщили.

– Глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак заявлял, что три из запущенных Россией дронов были направленны на Днепропетровщину, но все они были уничтожены.

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