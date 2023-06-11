Россия атаковала беспилотниками пограничный город на Сумщине, есть разрушения: фото последствий

Войска ВС РФ в ночь на 11 июня, около 00:50, атаковали центральную часть города Белополье Сумской области, который находится недалеко от границы Украины с Курской областью России. Зафиксировано попадание трех БПЛА, есть разрушения.

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Офис генерального прокурора Украины поделился фотографиями последствий дронового удара и раскрыл некоторые детали на своем канале в Telegram. "В результате атаки врага огнем полностью уничтожены три здания, обломками иссечены фасады многоэтажки, во многих помещениях выбиты окна", – сообщила пресс-служба.

Куда именно попал противник, не уточняется. В ОГПУ заявили, что прокуроры документируют последствия обстрела.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как писал OBOZREVATEL:

– Воздушные силы ВС Украины утром 11 июня отчитались, что ночью ликвидировали шесть иранских ударных дронов Shahed-136/131. Беспилотные летательные аппараты противник запустил по востоку нашей страны. Сколько всего было этих БПЛА, в ВСУ не сообщили.

– Глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак заявлял, что три из запущенных Россией дронов были направленны на Днепропетровщину, но все они были уничтожены.

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