СБУ по 'горячим следам' задержала корректировщика ракетного удара РФ по Краматорскому кафе, в результате которого погибли 9 человек. Фото

СБУ задержала корректировщика российского ракетного удара по кафе в Краматорске 27 июня. Агента спецслужб РФ, местного жителя, задержали "по горячим следам" сотрудники контрразведки Службы.

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Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Вследствие удара погибли девять человек.

Малюк сообщил, что контрразведка СБУ "по горячим следам" задержала агента спецслужб РФ, скорректировавшего российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня.

По данным контрразведчиков, корректировщиком удара по Краматорску стал "расконсервированный" агент главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

Следствием установлено, что на врага согласился работать житель Краматорска, работающий на местном газотранспортном предприятии.

Ранее его дистанционно завербовало российское ГРУ, а во время полномасштабного вторжения оккупанты своего агента "активировали" и определили задачи по сбору разведданных о местах базирования и перемещениях Сил обороны в Славянске и Краматорске.

Также он должен был передавать локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданского населения.

27 июня предатель получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие в нем посетителей.

"27 июня 2023 года, находясь на работе, получил звонок от военнослужащего российской армии, находящегося на территории "ДНР"..., где он меня просил снять на видео кафе "Ria", находящееся возле отеля "Краматорск". В 17:00, после рабочего дня, я поехал к этому кафе и снял на видео кафе, где находились гражданские люди и дети в том числе", – рассказал сам предатель во время допроса.

Чтобы выполнить задание кураторов, злоумышленник прибыл к кафе и совершил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого он переслал отснятый файл российской военной разведке.

Получив эту информацию, российские захватчики нанесли удар по заведению, в котором находились люди.

"Данное видео я отправил и поехал домой. Дома из новостей я узнал, что кафе было подвергнуто ракетной атаке, где погибло много гражданских людей, женщин и детей. Я отзвонился... и сказал, что погибло много гражданских. В том числе, дети и женщины", – заявил корректировщик.

Теперь предателя ожидает ответственность по всей строгости закона.

"Агент РФ обязательно будет отвечать перед украинским судом. Но такое задержание – это еще и сигнал для всех других корректировщиков и предателей, работающих на врага. Запомните – наказание неотвратимо! Так же, как неизбежно будут отвечать перед международным трибуналом и организаторы военных преступлений – представители путинского режима, для этого мы постоянно ведем юридическую работу и продолжаем сбор доказательств для международных судов. В то же время сотрудники СБУ вместе с побратимами из Сил обороны ежедневно делают максимум, чтобы отомстить врагу за все то горе, которое Россия принесла на нашу землю. И будем делать это до окончательной Победы!" – заявил Малюк.

В настоящее время принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения фигуранта и других причастных к ответственности.

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