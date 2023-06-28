В результате удара РФ по Краматорску ранены трое граждан Колумбии: их сопровождала украинская писательница

Во время обстрела оккупантами Краматорска 28 июня были ранены трое граждан Колумбии. Их сопровождала украинская писательница, которая также пострадала и находится в тяжелом состоянии.

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Так, среди пострадавших иностранцев были колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес, сообщают СМИ. Как отмечается, колумбийцы просто ужинали в пиццерии.

Известно, что в результате обстрела Краматорска со стороны России, погибли девять человек, а 60 жителей получили ранения. Среди пострадавших есть иностранцы, в том числе колумбийский писатель, эссеист, журналист и редактор Эктор Абад Фасиолинсе. Также среди раненых есть политик Серхио Харамильо Каро, который занимал должность советника по национальной безопасности Колумбии с 2010 по 2012 год и был известен своей ролью в мирном процессе между Колумбией и партизанами FARC с 2012 по 2016 год. Кроме того, пострадала колумбийская журналистка Каталина Гомес. Иностранных граждан сопровождала украинская писательница Виктория Амелина, которая также получила ранения и находится в тяжелом состоянии.

В общей сложности жертвами удара по Краматорску стали девять человек, в том числе трое детей. Ранения разной степени тяжести получили 60 человек, среди которых 8-месячный младенец.

В эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, окна и двери. В результате попадания возник пожар.

Напомним, вечером 27 июня оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск на Донетчине. В 19:32 они нанесли удар по центру города и поселку Беленькое. Было попадание по зданию общепита.

Ранее сообщалось, что в годовщину удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге на Полтавщине, когда погибли 22 человека, армия России снова атаковала регион ракетами. В Полтавской ОВА сообщили о прилете в дачный кооператив.

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