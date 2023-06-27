Россия в годовщину удара по ТЦ в Кременчуге, убившего 22 человека, вновь атаковала Полтавщину: есть прилет

Во вторник, 27 июня, в годовщину удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге на Полтавщине, когда погибли 22 человека, армия России вновь атаковала регион ракетами. В Полтавской ОВА сообщили о прилете в дачный кооператив, предварительно, жертв нет.

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Как передает корреспондент OBOZREVATEL, после объявления воздушной тревоги в Кременчуге прогремели взрывы. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что с аэродрома Шайковка Калужской области России был зафиксирован вылет двух самолетов Ту-22м3.

"Это носители ракет Х-22. Были зафиксированы две ракеты, их скорость – более 4 тыс. км в час. В Кременчуге раздались взрывы – ожидаем официальную информацию", – прокомментировал представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Пуски ракет были совершены примерно в 11:50. Они зашли из Сумской области, летели через Полтавскую, после чего в Кременчуге раздались взрывы.

"Год назад такая же ракета в Кременчуге попала, куда сегодня и полетела. Собственно год спустя снова бьют этой же ракетой и снова в направлении Кременчуга", – отметил Игнат.

Позже руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин информировал о попадании Х-22 в дачный кооператив в Кременчугском районе. Предварительно жертв нет.

"Попадание в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. Детали уточняем", – сообщил Лунин в своем Telegram-канале.

Напомним, 27 июня 2022 года в 15:51 РФ нанесла ракетный удар по Кременчугу ракетами Х-22.

Одна из ракет разрушила ТЦ, где в момент прилета находились несколько сотен человек. Взрыв раздался через несколько минут после сигнала воздушной тревоги.

Жертвами российской атаки тогда стали 22 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня РФ осуществила пуски ракет по Украине, в части областей была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах рассказали, что ракеты вылетели в направлении Полтавской области.