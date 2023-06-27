Россия осуществила пуски ракет по Украине, в части областей тревога: какие регионы в опасности. Карта

Войска РФ снова атакуют Украину ракетами. Предварительно атака производится со стороны Сумщины.

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Двигаются они в направлении Полтавской области, в частности, города Кременчуг, воздушную тревогу объявили в ряде регионов нашей страны. Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.

О взлете российских самолетов в Калужской области в ВС ВСУ сообщили в 11:42 27 июня.

"Внимание! Зафиксирован вылет самолетов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области РФ", – отмечено в сообщении.

В ВС ВСУ объявили о ракетной опасности.

"Ракетная опасность! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – призывали защитники неба над Украиной.

Между тем, в Кременчуге сообщают, что слышали звук взрыва.

Новость дополняется.