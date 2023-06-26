Оккупанты обстреляли Сумщину и Херсонщину, есть разрушения: погибла женщина, среди раненых – беременная. Фото

Российские оккупационные войска еще раз обстреляли Сумскую и Херсонскую области. В результате атаки есть разрушение гражданской инфраструктуры.

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Погибла женщина, среди раненых – беременная. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В частности, по селу Бургунка Херсонщины захватчики ударили из артиллерии. В результате обстрела повреждены по меньшей мере 3 жилых дома и автомобиль. Также ранены 69-летний мужчина и 19-летняя беременная женщина.

Кроме того, оккупанты из авиации атаковали пгт Казацкое Каховского района. В результате повреждено здание школы, частные дома и СТО. Из-за взрывов ранения получила 75-летняя местная жительница.

Также в результате артиллерийского обстрела пгт Антоновка ранен 21-летний местный житель.

Сам областной центр оккупанты обстреливали круглосуточно. Там повреждены многоквартирные и частные дома, объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечение города.

"После попадания снарядов в многоэтажки занялись квартиры. Также в некоторых районах перебиты газопроводы", – добавили в МВД.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, 25 июня оккупанты с территории РФ совершили артиллерийский обстрел Миропольской общины Сумского района.

В результате атаки врага погибли местная жительница. Обломками повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и легковой автомобиль.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним: накануне оккупанты совершили новое военное преступление в Херсонской области, обстреляв Антоновку и Бургунку. В результате атаки пострадали три человека, среди которых беременная женщина, медики оказывают ей помощь, чтобы предотвратить преждевременные роды.

Кроме того, оккупанты ударили авиабомбами по Казацкому и Веселому. К счастью, там обошлось без жертв.

Также 25 июня под вражеским огнем оказался Никопольский район Днепропетровской области. В результате преступных действий россиян ранен мирный житель и повреждены дома.

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