Оккупанты ночью ударили по Запорожью и Никополю: есть раненые и разрушения. Фото

Российская террористическая армия продолжает обстреливать мирных жителей Днепропетровской области. Ночью 25 июня под вражеским огнем вновь оказался Никопольский район.

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В результате преступных действий россиян, ранен мирный житель и повреждены дома. Об этом в Telegram сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Никополе в результате вражеского обстрела ранен 47-летний мужчина. У него диагностирована минно-взрывная травма, а также множественные осколочные раны.

Кроме того, вражеские снаряды повредили в Никополе три частных дома и газопровод. Из тяжелой артиллерии враг обстреливал Марганецкую громаду на Никопольщине. Там последствия уточняются.

20 боеприпасов оккупационные войска выпустили и по Синельниковскому району и еще произвели обстрел Великомихайловской громады. К счастью, местные жители не пострадали. Уцелели и их дома. Снарядами повредило линию электропередачи, из-за чего некоторые населенные пункты обесточены.

Также в ночь на 25 июня российские террористы атаковали пригород Запорожья. Мониторинговые каналы сообщали, что враг наносил удары по мирным жителям из ЗРК С-300. В результате зафиксировано 15 сообщений о разрушении домов и объектов гражданской инфраструктуры в Пологовском и Васильевском районах.

"Слава Богу, люди и жилые дома не пострадали. Все коммунальные системы в норме. Городские службы работают в штатном режиме", – написал Куртев о ситуации в областном центре.

Напомним, российские войска ударили по транспортному предприятию в Херсоне. В результате обстрела погибли три человека, еще трое получили ранения.

Ранее сообщалось, что ночью 24 июня российские террористические войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате пострадали мирные люди, в том числе, дети. По предварительным данным, 9 крылатых ракет и 3 беспилотника сбили ночью над областью, однако есть и попадания по гражданским объектам.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные российские войска в ночь на 24 июня устроили массированную атаку крылатыми ракетами на украинские города. В Киеве обломки ракеты упали на жилой дом, а в Днепре пострадал частный сектор. Взрывы ночью также было слышно в Кривом Роге и Николаеве, в Харькове есть прилеты.

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