Оккупанты устроили новую атаку БПЛА на Украину: сработала ПВО

Ночью 26 июня российская террористическая армия устроила новую атаку на Украину ударными БПЛА. На Полтавщине и в Черкасской области прогремели взрывы – предварительно, из-за работы ПВО.

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Об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы. Telegram-канал Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины призвал жителей указанных регионов оставаться в укрытиях. Воздушная тревога в настоящее время звучит в восьми областях Украины.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил жителей области о повышенной опасности.

Напомним: накануне оккупанты совершили новое военное преступление в Херсонской области обстреляв Антоновку и Бургунку. В результате атаки пострадали три человека, среди которых беременная женщина, которой медики оказывают помощь, чтобы предотвратить преждевременные роды.

Кроме того, оккупанты ударили авиабомбами по Казацкому и Веселому. К счастью, там обошлось без жертв.

Также 25 июня под вражеским огнем оказался Никопольский район Днепропетровской области. В результате преступных действий россиян, ранен мирный житель и повреждены дома.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью против 24 июня российские войска запустили против Украины более 50 ракет. Силы ПВО сбили 41 из них, а также два иранских дрона-камикадзе;

– в ООН сообщили, что в мае страна-агрессор Россия почти втрое увеличила количество атак на Украину с воздуха. Речь идет как о ракетных обстрелах, так и об ударах дронами-камикадзе.

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