В мае Россия втрое увеличила воздушные обстрелы Украины: в ООН подтвердили нанесенный ущерб
В мае страна-агрессор Россия почти втрое увеличила количество атак на Украину с воздуха. Речь идет как о ракетных обстрелах, так и об ударах дронами-камикадзе.
Об этом во время заседания Совбеза ООН заявила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По ее словам, с начала полномасштабного вторжения РФ совершила более тысячи атак на образовательные и медицинские учреждения.
В большинстве случаев враг применял для этого тяжелое вооружение, добавила Дикарло.
В ЮНЕСКО (учреждение ООН) подтвердили убытки, нанесенные российскими атаками 260 объектам. Среди них 112 религиозных объектов, 22 музея, 94 здания исторического значения, 19 памятников, 12 библиотек и один архив.
Дикарло во время своей речи также выразила обеспокоенность в связи с объявлением о размещении российского ядерного оружия в Беларуси.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В ООН насчитали в Украине 9083 погибших и 15 779 раненых с начала полномасштабного вторжения РФ. Большинство людей погибли или пострадали на территории, подконтрольной украинским властям.
– ООН внесла РФ в список позора за убийства украинских детей и использования их как живого щита. От рук российских оккупантов погибло уже 136 детей.
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