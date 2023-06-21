В ООН насчитали 9 тысяч погибших из-за войны РФ украинцев

В Организации Объединенных Наций насчитали в Украине 9083 погибших и 15 779 раненых с начала полномасштабного вторжения РФ. Большинство людей погибли или пострадали на территории, подконтрольной украинским властям.

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Об этом сказано в отчете ООН за 19 июня. Отметим, что подсчетами занимается Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

С 1 по 18 июня 2023 года из-за действий оккупантов погибли еще 112 украинцев (59 мужчин, 39 женщин, 4 мальчика, 2 девочки, а также 8 взрослых, пол которых еще неизвестен), 445 человек были ранены.

В ООН отмечают, что настоящие цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, сейчас невозможно. К тому же многие отчеты все еще нуждаются в подтверждении. В частности, это касается Мариуполя Донецкой области, Лисичанской, Попасной и Северодонецка Луганской области, откуда поступали сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

По состоянию на 19 июня ООН подтверждены такие данные:

На подконтрольной Украине территории погибли 7072 человека, еще 13 001 были ранены. Из них в Донецкой и Луганской областях 4105 погибших и 5861 раненых. В других двух регионах 2967 погибших и 7140 раненых.

На временно оккупированной Россией территории 2011 погибших и 2778 раненых. Из них в Донецкой и Луганской областях 718 погибших и 2521 раненых. В других трех регионах 1293 погибших и 257 раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные российские войска, которые подорвали дамбу Каховской ГЭС и затопили даже захваченные ими города в Херсонской области, до сих пор не пустили туда ООН. Представители организации не могут попасть в оккупированные населенные пункты и доставить туда помощь.

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