Оккупанты ночью запустили по Украине три ракеты и 12 дронов: силы ПВО сбили 13 целей

Силы противовоздушной обороны ночью 26 июня сбили в небе над рядом регионов Украины 13 воздушных целей РФ – крылатых ракет и ударных дронов. Ими враг атаковал преимущественно с южного направления.

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Известно, что два российских "Калибра", летевших с моря, были обезврежены на подлете к Одесщине. О результатах работы ПВО известили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что пуски трех крылатых ракет "Калибр" оккупанты осуществляли с подводной лодки в Черном море. В то время как восемь ударных беспилотников Shahed-136/131 иранского производства летели с восточного побережья Азовского моря.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две крылатых ракеты "Калибр" и семь ударных БПЛА типа "Шахед", – говорится в сообщении.

Кроме того, враг атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно, ударные). Все дроны были уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

Напомним: воздушная тревога ночью понедельника звучала в восточных, южных, центральных и ряде северных регионов Украины. Военные предупреждали, что РФ атакует дронами и крылатыми ракетами "Калибр". Взрывы звучали на Полтавщине, Киевщине, Одесщине и Черкасщине – предварительно, из-за работы ПВО.

В ОК "Юг" известили, что "Калибрамы" и "Шахедами" враг атаковал Одесскую область. На утро сообщалось о двух российских крылатых ракетах, уничтоженных на подлете с моря к прибрежной зоне региона. Вместе с тем силы ПВО мощно отработали по беспилотникам, в результате отражения атаки в некоторых домах выбило окна, но никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 24 июня защитники отбили массированную атаку РФ, которая запустила по Украине около 50 ракет. В небе над регионами силы ПВО сбили 40 ракет Х-101/Х-555, один "Калибр" и три "Шахеда" оккупантов.

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