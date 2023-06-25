Враг действует на трех направлениях, ВСУ уничтожили два ЗРК и станции РЭБ оккупантов – Генштаб

В Украине начались уже 487-е сутки или 17-й месяц полномасштабной войны, когда войска государства-террориста России сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне там произошло 29 боевых столкновений.

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Во время них наши защитники с авиации разгромили базирование живой силы и техники оккупантов, кроме этого, уничтожили зенитно-ракетный комплекс, дюжину пушек на огневых позициях и несколько станций РЭС. О военной обстановке рассказал Генштаб ВСУ в утренней сводке на 25 июня.

По уточненным данным, за прошедшие сутки враг нанес ракетный удар по территории Украины, применив 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, девять Х-22, две морского базирования "Калибр", две зенитные управляемые С-300 и три дрона типа Shahed. Силами и средствами ПВО были сбиты 40 российских Х-101/Х-555, один "Калибр" и три "Шахеда". Ракеты Х-22 российские военные преступники направили по Днепру и Кривому Рогу.

В результате этой российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские, среди которых дети с телесными повреждениями средней степени тяжести. Разрушены и повреждены десятки частных жилых домов, хозяйственные сооружения, более 50 авто.

Всего за прошедшие сутки ВС РФ нанесли 53 ракетных и 15 авиаударов, также произвели около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность дальнейших вражеских атак по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском захватчики сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Они совершили минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Галагановка Черниговской области; Нововасиловка, Чуйковка, Руденко, Фотовыж, Волфино – Сумской; Окип, Красная Заря, Ветеринарное, Пыльная, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочково, Бударки, Чугуновка – Харьковской.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам от него подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестово на Харьковщине.

На Лиманском направлении российская армия провели безуспешные наступательные действия в направлении Веселого. В то же время с авиации ударила в районе Белогоровки Луганской области, с артиллерии обстреляла Невское и Белогоровку на Луганщине, а также Торское, Серебрянку, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевку на Донетчине.

На Бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении враг нанес авиаудары в районах Авдеевки и Северного, совершил артобстрелы в сторону этих населенных пунктов, а также Новоалександровки, Керамика, Новокалинового, Водяного, Уманского, Веселого, Карловки, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВС РФ проводили безуспешные наступательные действия в районе Марьинки. Они обстреляли с артиллерии этот город, а также Красногоровку, Победу, Георгиевку, Курахово и Алексеевку Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Макаровки и совершил обстрелы н. п. Катериновка, Богоявленка, Новомихайловка, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях силы агрессора продолжают оборонные действия, сосредотачиваются на недопущении продвижения ВСУ. С авиации захватчики ударили в районах Орехова, Новоданиловки, Роботино на Запорожье. А с артиллерии обстреляли около 50 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Левадное, Полтавка, Зализничное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Никольское, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс – Херсонской.

Армия РФ продолжает нести большие потери в живой силе и военной технике. В то же время, чтобы скрыть это, использует инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым. В частности, в Каланчаке на Херсонщине оккупанты обустроили военный госпиталь в помещении центральной районной больницы. Там находится около 100 российских военнослужащих. В то же время оказывать медицинскую помощь гражданскому населению запрещено.

На временно захваченной части Херсонщины отмечается активизация процесса эвакуации местных коллаборантов с российскими паспортами на собственных автомобилях в Крым. Однако сотрудники ФСБ РФ осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого такого изменника.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и уничтожила зенитно-ракетный комплекс ВС РФ. Также наши защитники сбили шесть разведывательных БПЛА врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили ЗРК "Стрела", три района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 пушек на огневых позициях и две станции РЭБ оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что 24 июня Восточная группировка войск ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно. В частности, на разных участках фронта украинские воины продвигались в сторону Орехово-Василевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки, Курдюмовки.

В то же время Маляр призвала не делать преждевременных выводов о контрнаступлении ВСУ. Она подчеркнула, что только военные, планировавшие операцию, могут ее оценивать.

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