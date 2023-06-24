Оккупанты ночью запустили по Украине 51 ракету и 2 дрона, 43 цели сбили силы ПВО

В ночь на 24 июня российские войска совершили очередную массированную атаку на Украину. Враг запустил свыше 50 ракет.

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Силы ПВО сбили 41 из них, а также два иранских дрона-камикадзе. Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Ночью 24 июня противник нанес ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования с бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-22М3, морского базирования "Калибр" и ударными дронами Shahed-136/131. Самолеты стратегической авиации в количестве 10 единиц совершили пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 с Каспийского моря", – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ добавили, что восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3 нанесли удары 9 ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений. Из акватории Черного моря оккупанты осуществили пуски двух крылатых ракет морского базирования "Калибр".

С юга противник атаковал двумя иранскими ударными дронами Shahed-136/131.

"По результатам боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны сбиты все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и два ударных дрона Shahed-136/131. К отражению воздушной атаки привлечены подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы воздушных командований "Центр", "Юг" и "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

При этом ракеты Х-22 российские террористы направили в направлении Днепра и Кривого Рога. О последствиях и пострадавших сообщают местные администрации.

Напомним, ночью РФ ударила по Украине ракетами.

В Киеве обломки ракеты упали на жилую многоэтажку, на 16-м этаже вспыхнул пожар, 17-й претерпел разрушения. Есть пострадавшие и трое погибших. Взрывы ночью также были слышны в Днепре: несколько домов там разрушены до основания, пострадали люди.

Также прилеты фиксировались в Харькове, россияне обстреляли город из С-300. Взрывы звучали и в Кривом Роге и Николаеве.

Только над Киевом силы ПВО ночью сбили более 20 ракет, отметили в КМГА.